Пушков прокомментировал рассекреченные ЦРУ документы о Бандере

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал публикацию ЦРУ архивных документов о деятельности Степана Бандеры.

Пушков отметил, что героизация Бандеры может превратить Украину в "изгоя".

"При этом МИД Украины настаивает, что каждая страна "имеет право на своих героев". Не имеет, если речь идет о сподвижниках нацистов. Киеву пора понять: с такими "героями" Украина может быть только изгоем", – написал Пушков в Twitter.

Ранее в ЦРУ опубликовали доклад под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году". В нем говорится о преступлениях, совершенных украинскими националистами, а сам Бандера называется агентом Гитлера. В материале уточнялось, что за пять недель его "государством" было уничтожено пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

