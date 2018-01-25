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Минфин предложил ужесточить ответственность за расчет денежными суррогатами. В ближайшее время ведомство опубликует законопроект о денежных суррогатах. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я сегодня хотел его разместить, но просто не доделали. В ближайшее время он будет опубликован. Мы пойдем сразу же по официальному пути, будем вносить его", – сказал он, передает ТАСС.

Моисеев также добавил, что санкции за использование денежных суррогатов в качестве платежного средства будут жесткими, аналогичны тем, которые полагаются за создание финансовых пирамид.

Ранее сообщалось, что специалисты ведомства подготовили проект федерального закона "О цифровых финансовых активах". Он определяет статус цифровых технологий в финансовой сфере и их основные понятия, исходя из того, что рубль является единственным законным платежным средством на территории РФ. Кроме того, законопроект регулирует такие вопросы, как публичное привлечение криптовалют путем размещения токенов (ICO) и особенности оборота цифровых финансовых активов.

В октябре 2017 года глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что биткойн можно приравнять к денежному суррогату, который никогда не заменит рубль в России. Он также отметил, что биткойн подходит как инструмент профессиональным участникам рынка – тем, кто понимает, как будет расти или падать эта криптовалюта.

Также осенью 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ внести в законодательство России изменения о регулировании публичного привлечения криптовалют и денежных средств путем размещения токенов (ICO).