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Общество

17:21

Голикова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в 17 регионах России

власть общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю улучшилась в 17 российских регионах, ухудшение эпидемиологической обстановки отмечается только в двух субъектах РФ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

"Индикация на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 17 регионах, а ухудшение отмечается в двух регионах", – сказала она.

Голикова уточнила, что отрицательная динамика наблюдается в Кемеровской области и Ингушетии. По словам вице-премьера, в целом страна успешно борется с пандемией.

"России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений. Важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах", – добавила Голикова.

По данным Оперштаба, за минувшие сутки в России подтвердили 24 703 новых случая коронавирусной инфекции. В 1 790 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 343 353 случая коронавирусной инфекции.

По словам Владимира Путина, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России является недостаточным.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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