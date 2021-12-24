Голикова заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в 17 регионах России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю улучшилась в 17 российских регионах, ухудшение эпидемиологической обстановки отмечается только в двух субъектах РФ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.
"Индикация на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 17 регионах, а ухудшение отмечается в двух регионах", – сказала она.
Голикова уточнила, что отрицательная динамика наблюдается в Кемеровской области и Ингушетии. По словам вице-премьера, в целом страна успешно борется с пандемией.
"России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений. Важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах", – добавила Голикова.
По данным Оперштаба, за минувшие сутки в России подтвердили 24 703 новых случая коронавирусной инфекции. В 1 790 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 343 353 случая коронавирусной инфекции.
По словам Владимира Путина, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России является недостаточным.
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