Матвиенко вступилась за учителей и врачей

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Запрет врачам и учителям принимать подарки является избыточным и оскорбительным. Такого мнения придерживается спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Матвиенко согласилась с существующей регламентацией, согласно которой никто не может принимать подарки выше суммы трех тысяч рублей. Речь идет о госслужащих, чиновниках и врачах. Однако, по словам спикера верхней палаты парламента, есть и народные традиции.

"Если родители хотят подарить конфеты учителю или там торт испечь принести, каким-то образом отблагодарить, за его внимание, за его отношение к детям. В конце концов, духи подарить, что здесь плохого?" – отметила Матвиенко, подчеркнув, что не нужно перегибать.

Ранее глава департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак рассказал о внесенном в Госдуму законопроекте, который распространит антикоррупционные стандарты на работников образования и медицины. Если документ примут, то учителям и врачам запретят принимать подарки, помимо цветов и канцелярской продукции.