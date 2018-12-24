Брянский губернатор проверит на профпригодность главу Клинцов

Брянский губернатор проверит на профпригодность главу Клинцов после скандала, связанного с поездкой детей чиновников в Турцию вместо тяжелобольных и малообеспеченных. Сотрудница администрации, подписавшая документ о направлении школьников за границу, уже уволилась по собственному желанию.

Известно, что все путевки были куплены на деньги благотворительного фонда, который помогает детям из неблагополучных и семей. Поездка стоила почти 40 тысяч рублей на ребенка. Но в итоге в списки попали дети госслужащих. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.