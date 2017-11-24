Блокировать звонки телефонных террористов смогут по запросу правоохранителей

24 ноября, 16:45
Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com
Госдума единогласно приняла закон, позволяющий по запросу правоохранителей блокировать звонки телефонных террористов.
Новые нормы обязывают операторов передавать номер, с которого направляется сообщение. Нарушение этого требования станет основанием незамедлительно прекратить трафик. Если предыдущий оператор пытается изменить номер, трафик тоже должен быть прекращен. Делается это по требованию правоохранительных органов, ведущих оперативно-розыскную деятельность, или Роскомнадзора, если в течение 15 дней не подтверждается совпадение данных фактического пользователя с заявленными в договоре.
Документ вступит в силу сразу после опубликования. При этом изменения никак не коснутся оказания услуг абонентам, например "антиопределитель номера", сообщает ТАСС.
Инициаторами поправки выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, главы думских комитетов по информполитике, безопасности и противодействию коррупции Леонид Левин и Василий Пискарев. Норма внесли в законопроект сенатора Людмилы Боковой по борьбе с SMS-спамом, который в изначальной редакции обязывал операторов связи передавать номер отправителя сообщения.
Ранее в Госдуме предложили ввести наказание до восьми лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте, которое привело к массовой эвакуации людей. До 1 декабря депутаты Мосгордумы направят в Госдуму предложения по ужесточению наказания за такие сообщения.
Волна звонков с сообщениями о якобы заложенных бомбах начала распространяться по России в сентябре. Самые массовые потоки ложных сообщений зафиксировали 13 сентября и 6 октября. В октябре из-за анонимных звонков об угрозах взрыва в 52 городах России эвакуировали свыше 500 тысяч человек. В Москве ущерб от ложных сообщений оценили в 150 миллионов рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: