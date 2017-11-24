Блокировать звонки телефонных террористов смогут по запросу правоохранителей

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Госдума единогласно приняла закон, позволяющий по запросу правоохранителей блокировать звонки телефонных террористов.

Новые нормы обязывают операторов передавать номер, с которого направляется сообщение. Нарушение этого требования станет основанием незамедлительно прекратить трафик. Если предыдущий оператор пытается изменить номер, трафик тоже должен быть прекращен. Делается это по требованию правоохранительных органов, ведущих оперативно-розыскную деятельность, или Роскомнадзора, если в течение 15 дней не подтверждается совпадение данных фактического пользователя с заявленными в договоре.

Документ вступит в силу сразу после опубликования. При этом изменения никак не коснутся оказания услуг абонентам, например "антиопределитель номера", сообщает ТАСС.

Инициаторами поправки выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, главы думских комитетов по информполитике, безопасности и противодействию коррупции Леонид Левин и Василий Пискарев. Норма внесли в законопроект сенатора Людмилы Боковой по борьбе с SMS-спамом, который в изначальной редакции обязывал операторов связи передавать номер отправителя сообщения.

Ранее в Госдуме предложили ввести наказание до восьми лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте, которое привело к массовой эвакуации людей. До 1 декабря депутаты Мосгордумы направят в Госдуму предложения по ужесточению наказания за такие сообщения.

Волна звонков с сообщениями о якобы заложенных бомбах начала распространяться по России в сентябре. Самые массовые потоки ложных сообщений зафиксировали 13 сентября и 6 октября. В октябре из-за анонимных звонков об угрозах взрыва в 52 городах России эвакуировали свыше 500 тысяч человек. В Москве ущерб от ложных сообщений оценили в 150 миллионов рублей.