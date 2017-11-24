Медведев освободил от должности замглавы Ростуризма Романа Скорого

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Романа Скорого от должности замглавы Ростуризма. Распоряжение об этом, датированное 22 ноября, разместили в пятницу на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что Скорый покинул пост замглавы ведомства, так как перешел на другую работу. "Освободить Скорого Романа Петровича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму в связи с переходом на другую работу", − говорится в распоряжении главы правительства.
На сайте Ростуризма отмечено, что Роман Скорый занимал эту должность с февраля 2015 года.
24 ноября на портале правовой информации также появилось сообщение о том, что Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Минтранса Валерия Окулова в связи с переходом последнего на другую работу.
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