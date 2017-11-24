Медведев освободил от должности замглавы Минтранса Валерия Окулова

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил замглавы Минтранса Валерия Окулова от должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как сообщается в документе, экс-замминистра увольняют с текущей должности в связи с переходом на другое место работы, передает "Газета.ру".

Валерий Окулов был замглавы Минтранса с апреля 2009 года. До этого с февраля 1999 года он входил в правление компании "Аэрофлот". Гендиректором крупнейшего авиаперевозчика страны он перестал быть с марта 2009 года.