Власти Челябинска призвали Гнойного извиниться за "столицу СПИДа"

Рэпера Гнойного попросили извиниться за его слова про "столицу СПИДа" на выступлении в Челябинске.
В пресс-службе губернатора заявили, что на исполнителя никто "не точит зуб", но ему следует сказать "просто сорри за то, что был так груб". В городе, где он зарабатывает деньги концертом, "невежливо" так поступать, сообщает РИА Новости.
Подобная ситуация возникала в Екатеринбурге, где губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что Гнойному "нужно дать подзатыльник" за именование Екатеринбурга "столицей СПИДа". Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман написал, что "город вежливо промолчал, но понял, что Гнойный – действительно гнойный…". Позднее местные СМИ пояснили, что на выступлении в Челябинске рэпер добавил, что это "звание" предназначалось Челябинску.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что Новосибирск, Кемерово, Иркутск и Екатеринбург стали лидерами в стране по числу заражений ВИЧ. По статистике, в Екатеринбурге заражен каждый 50-й.
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