Путин высоко оценил вклад Яковлева в развитие юридической науки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советника президента Вениамина Яковлева, который скончался 24 июля в возрасте 86 лет. Глава государства высоко оценил вклад советника в совершенствование российской судебной системы и развитие юриспруденции.

В тексте Путин напомнил, что Яковлев был крупным ученым и государственным деятелем. Глава государства также отметил его "талант, ответственность и преданность делу". "Трудно переоценить вклад Вениамина Федоровича в совершенствование отечественной судебной системы, в развитие юридической науки и образования", – подчеркнул президент России, пишут "Аргументы недели".

Ранее сообщалось, что советник президента Вениамин Яковлев скончался на 87-м году жизни после продолжительно болезни.

В период с 1989 по 1991 год Яковлев занимал пост министра юстиции СССР, а затем стал советником по правовой политике при президенте СССР и возглавил Высший арбитражный суд.

В начале 2005 года Яковлев был назначен советником президента РФ. С тех пор он занимал эту должность до последних дней своей жизни.