Путин высоко оценил вклад Яковлева в развитие юридической науки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советника президента Вениамина Яковлева, который скончался 24 июля в возрасте 86 лет. Глава государства высоко оценил вклад советника в совершенствование российской судебной системы и развитие юриспруденции.
В тексте Путин напомнил, что Яковлев был крупным ученым и государственным деятелем. Глава государства также отметил его "талант, ответственность и преданность делу". "Трудно переоценить вклад Вениамина Федоровича в совершенствование отечественной судебной системы, в развитие юридической науки и образования", – подчеркнул президент России, пишут "Аргументы недели".
Ранее сообщалось, что советник президента Вениамин Яковлев скончался на 87-м году жизни после продолжительно болезни.
В период с 1989 по 1991 год Яковлев занимал пост министра юстиции СССР, а затем стал советником по правовой политике при президенте СССР и возглавил Высший арбитражный суд.
В начале 2005 года Яковлев был назначен советником президента РФ. С тех пор он занимал эту должность до последних дней своей жизни.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: