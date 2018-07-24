Умер советник президента России Вениамин Яковлев

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Работавший в начале 1990-х над текстом конституции советник президента Вениамин Яковлев умер на 87-м году жизни, сообщает Ассоциация юристов России.
Поданным организации, Яковлев скончался после продолжительно болезни. Организация выразила соболезнования его родным и близким.
Советник президента, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РСФСР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Вениамин Яковлев родился в 1932 году. Окончил Свердловский юридический институт по специальности "правоведение" в 1953 году.
С 1989 по 1991 год занимал должность министра юстиции СССР. В конце 1991 года стал советником по правовой политике при президенте СССР, а в апреле 1992 года возглавил Высший арбитражный суд.
Советником президента стал 31 января 2005 года, занимал эту должность до последних дней жизни. Был переназначен на пост 13 июня 2017 года.
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