Япония рассчитывает на тесное сотрудничество с Россией в деле разоружения КНДР

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Япония рассчитывает на более тесное сотрудничество с Россией в деле ядерного разоружения КНДР. Об этом заявил председатель палаты советников (верхней палаты) японского парламента Тюити Датэ.

"Мы приветствуем все меры, предпринимаемые в последнее время, направленные на решение этой проблемы, но для того, чтобы направить Северную Корею на путь позитивного развития, включая полный отказ от ядерного оружия, абсолютно необходимы совместные действия и тесное сотрудничество всего мирового сообщества во главе с заинтересованными странами, которое будет включать строгое исполнение соответствующих резолюций Совбеза ООН", – сказал он, передает РИА Новости.

По его словам, чтобы Северо-восточная Азия стала регионом настоящей стабильности и процветания, совершенно необходимо решить проблему ядерного оружия КНДР.

Ранее российские власти одобрили решение Пхеньяна о прекращении ядерных и ракетных испытаний. О решении КНДР завершить ядерную программу уже высказались в Госдуме. Депутат, координатор группы дружбы между Госдумой и парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев считает, что России принадлежит важная роль в подготовке решений КНДР, касающихся приостановки ядерных испытаний.

Северная Корея с 21 апреля прекратила ядерные испытания и испытательные запуски баллистических ракет.