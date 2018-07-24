Япония рассчитывает на тесное сотрудничество с Россией в деле разоружения КНДР

24 июля, 13:33
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Япония рассчитывает на более тесное сотрудничество с Россией в деле ядерного разоружения КНДР. Об этом заявил председатель палаты советников (верхней палаты) японского парламента Тюити Датэ.
"Мы приветствуем все меры, предпринимаемые в последнее время, направленные на решение этой проблемы, но для того, чтобы направить Северную Корею на путь позитивного развития, включая полный отказ от ядерного оружия, абсолютно необходимы совместные действия и тесное сотрудничество всего мирового сообщества во главе с заинтересованными странами, которое будет включать строгое исполнение соответствующих резолюций Совбеза ООН", – сказал он, передает РИА Новости.
По его словам, чтобы Северо-восточная Азия стала регионом настоящей стабильности и процветания, совершенно необходимо решить проблему ядерного оружия КНДР.
Ранее российские власти одобрили решение Пхеньяна о прекращении ядерных и ракетных испытаний. О решении КНДР завершить ядерную программу уже высказались в Госдуме. Депутат, координатор группы дружбы между Госдумой и парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев считает, что России принадлежит важная роль в подготовке решений КНДР, касающихся приостановки ядерных испытаний.
Северная Корея с 21 апреля прекратила ядерные испытания и испытательные запуски баллистических ракет.
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