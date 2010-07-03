Премьер Франции допустил отмену санкций против России

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что не считает санкции против РФ чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Гавре с Дмитрием Медведевым.

"Во Франции мы иногда слышим рефрен, что якобы диалог с Россией недостаточен. Но я хочу сказать всем, кто готов это услышать, что это не соответствует реальности", – цитирует французского премьера РИА Новости.

Для отмены санкций Филипп призвал Россию использовать шанс на восстановление Минских договоренностей, который появился после избрания нового президента Украины.

По его словам, Франция и Германия пользуются этой возможностью активно и настроены на то, чтобы продвигать ситуацию в позитивном русле благодаря работе "нормандской четверки".

Медведев, в свою очередь, заявил, что в международных отношениях часто бывает так, что стороны расходятся в позициях. Как полагает российский премьер, споры между государствами возможны и нужны.

Ранее Владимир Путин продлил ограничительные меры до 31 декабря 2020 года в отношении стран, которые ввели санкции против РФ.