В Госдуме предложили обозначать аккаунты умерших пользователей соцсетей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил обозначать аккаунты умерших пользователей соцсетей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Вострецов отметил, что среди его друзей в социальных сетях есть люди, которые ранее владели своими страничками, однако с течением времени некоторые из них ушли из жизни, а странички остались.
"Это должно быть как-то оформлено, должно указываться, что человек ушел из жизни", – заявил Вострецов.
При этом он добавил, что рассматривается вопрос о создании страниц памяти, в которых люди могли бы вспомнить своего близкого человека. "Это должно быть как-то урегулировано – не просто как звонок с того света, а обозначать, что сегодня день памяти кого-то из друзей", – уточнил он.
Ранее член комитета по труду и социальной политике предлагал удалять страницы умерших пользователей через год, чтобы их аккаунтами не могли воспользоваться мошенники.
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