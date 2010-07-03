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11:58

В Госдуме предложили обозначать аккаунты умерших пользователей соцсетей

власть общество технологии

11:58

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Фото: Москва 24/Роман Васильев

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил обозначать аккаунты умерших пользователей соцсетей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Вострецов отметил, что среди его друзей в социальных сетях есть люди, которые ранее владели своими страничками, однако с течением времени некоторые из них ушли из жизни, а странички остались.

"Это должно быть как-то оформлено, должно указываться, что человек ушел из жизни", – заявил Вострецов.

При этом он добавил, что рассматривается вопрос о создании страниц памяти, в которых люди могли бы вспомнить своего близкого человека. "Это должно быть как-то урегулировано – не просто как звонок с того света, а обозначать, что сегодня день памяти кого-то из друзей", – уточнил он.

Ранее член комитета по труду и социальной политике предлагал удалять страницы умерших пользователей через год, чтобы их аккаунтами не могли воспользоваться мошенники.

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власть общество технологии

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