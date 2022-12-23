Указ Путина не является ответом на потолок цен на российские энергоресурсы – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Опубликованный накануне указ Владимира Путина о спецмерах в сфере поставок газа не является ответом на введение Западом лимита цен на российские энергоресурсы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, это решение, которое не связано с нововведениями этими европейскими", – сказал он.

По словам представителя Кремля, предусмотренные документом меры являются ответом на действия ряда недружественных стран.

22 декабря Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сфере поставок газа в ответ на недружественные действия против РФ. В нем указано, что "Газпром" не будет исполнять некоторые обязательства по оплате газа, если цена топлива превысит установленную кабмином.

Страны G7, Евросоюза и Австралия приняли ценовой потолок на российскую нефть 5 декабря. Согласно ему, страны не будут приобретать у РФ нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

Также Евросоюз введет потолок цен на российский газ с 15 февраля 2023 года. Ограничение установят на уровне 180 евро за мегаватт-час. Вместе с тем в Совете Европы отметили, что эта мера является временной. Кроме того, при возникновении дефицита ценовой потолок может быть отменен.



Путин рассказал, когда подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!