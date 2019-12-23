Путин рассказал, что пьет вместо чая

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Владимир Путин рассказал, что вместо чая пьет заваренные алтайские травы, передает РИА Новости.

Председатель первого чайного кооператива Серафим Тимченко обратил внимание, что во время поездки на поезде по Крымскому мосту глава государства пил напиток из традиционного для РЖД стакана в металлическом подстаканнике, и поинтересовался, какой чай предпочитает российский лидер.

"Я даже пью не чай... Я пью вообще... облитые кипятком травы с Алтая", – поделился он на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий.

На встрече одна из участниц, член профсоюза, попросила, чтобы для работающих на селе женщин сохранили гарантированное обеспечение 36-часовой рабочей недели. За это выступают профсоюзы.

Глава государства подчеркнул, что права надежно обеспечены, они отражены в трудовом законодательстве.

"Если в трудовом законодательстве написано, что работник имеет на что-то право, это является безусловной необходимостью к исполнению того, кто предоставляет работу", – сказал Путин.

Кроме того, он пообещал рассмотреть возможность внесения изменений в программу комплексного развития сельских территорий. В нее могут включить вопросы, связанные со строительством в селах дорог с твердым покрытием.

Госпрограмму комплексного развития сельских территорий одобрило правительство РФ в конце мая 2019 года. Ее объем финансирования в 2020–2025 годы составит около 2,3 триллиона рублей.

Помимо этого, министерства работают над мерами по стимулированию использования земель сельхозназначения, заявил президент. Обсуждаются разные варианты, уточнил он.

Российский лидер также отметил, что власти будут помогать бизнесу, который занимается благотворительностью. Однако такие проекты нужно реализовать на собственные средства, а не за счет государства, считает он. При этом президент поблагодарил бизнес, который участвует в благотворительных проектах и акциях.

Он высказался и о НДС. Путин напомнил, что его ввели для сельхозпроизводителей по их просьбе. Теперь необходимо оценить, создает ли инициатива проблемы для аграриев, подчеркнул глава государства. Если это будет нужно, можно будет вернуть единый сельхозналог, добавил он.

Президент поддержал идею о разработке механизма по целевому предоставлению земельных участков сельским школам для создания ученических производственных бригад. Власти обязательно займутся этой инициативой, отметил он.

Путин прибыл с рабочей поездкой в Адыгею. Там он посетил тепличный комплекс, в котором круглогодично выращиваются розы. В теплице работает почти 200 сотрудников со средней зарплатой порядка 30 тысяч рублей.