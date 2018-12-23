Путин реорганизовал Управление по обеспечению конституционных прав граждан

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал указ о реорганизации Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан РФ. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В сферу компетенции этого управления теперь входят вопросы миграционной политики.

Российский лидер поручил главе своей администрации разработать и утвердить структуру и штатное расписание управления. На Путин дал месяц.

Недавно Путин подписал закон с поправками в действующие правила валютного регулировании и контроля. Поправки запрещают размещать на уличных табло информацию о курсах валют.

Новый закон рассчитан на борьбу с мошенничеством в валютном секторе. Таким образом правительство хочет лишить рекламы нелегальные обменные пункты. Теперь средства информирования клиентов банки и обменные пункты должны устанавливать только внутри своих помещений. Инициатором законопроекта стал Центробанк.