Путин реорганизовал Управление по обеспечению конституционных прав граждан

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин подписал указ о реорганизации Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан РФ. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В сферу компетенции этого управления теперь входят вопросы миграционной политики.
Российский лидер поручил главе своей администрации разработать и утвердить структуру и штатное расписание управления. На Путин дал месяц.
Недавно Путин подписал закон с поправками в действующие правила валютного регулировании и контроля. Поправки запрещают размещать на уличных табло информацию о курсах валют.
Новый закон рассчитан на борьбу с мошенничеством в валютном секторе. Таким образом правительство хочет лишить рекламы нелегальные обменные пункты. Теперь средства информирования клиентов банки и обменные пункты должны устанавливать только внутри своих помещений. Инициатором законопроекта стал Центробанк.
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