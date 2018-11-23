Захарова прокомментировала новые видео с подозреваемыми в Солсбери

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые кадры пребывания граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери. Об этом она написала в социальной сети Facebook.

Она пошутила, что насладилась тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фотографиями незатейливой пластиковой продукции.

По ее словам, таким примитивным образом правительство премьера Великобритании Терезы Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки.

"Слишком банально? Ну, как умеют", – написала она.

Ранее Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с "подозреваемыми" по делу Скрипалей. Появились также фотографии флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым отравили потерпевших.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает "пустой информацией" новые видео от Скотленд-Ярда. По его мнению, делом Скрипалей британские власти отвлекают население от проблем внутри страны.

Скрипалей нашли без сознания 4 марта. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества "Новичок" российского производства. Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания называют причастными к отравлению, в интервью признались, что в Солсбери в качестве туристов.