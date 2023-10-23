Путин потребовал проявлять особое внимание к детям бойцов СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время встречи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым потребовал проявлять особое внимание к детям бойцов, участвующих в СВО. Об этом сообщает сайт Кремля.

Коков рассказал главе РФ, что власти республики реализуют проект "Дети героев", в рамках которого контролируют ситуацию с детьми бойцов, "отслеживают через социальных работников".

Путин ответил, что о детях, чьи родители находятся в зоне спецоперации, надо заботиться как о своих.

Кроме того, Коков рассказал президенту о помощи, которую республика оказывает военнослужащим. По его словам, с февраля 2022 года от региона регулярно направляют гуманитарную помощь с предметами первой необходимости и средствами защиты.

Также глава республики отметил фонд, созданный местными предпринимателями, который выплатил всем призванным на военную службу в 2022 году по 50 тысяч рублей.

Путин оценил деятельность республики и попросил продолжать в том же духе.

Ранее глава государства увеличил штатную численность центрального аппарата Росгвардии почти на 200 человек. Так, предельная штатная численность теперь составляет 2 297 единиц без персонала по охране и обслуживанию зданий. Среди них – 1 615 военнослужащих, 601 сотрудник, 81 федеральный государственный гражданский служащий.

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