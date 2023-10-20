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Владимир Путин увеличил штатную численность центрального аппарата Росгвардии почти на 200 человек. Соответствующий указ размещен на интернет-портале правовой информации.

Так, предельная штатная численность центрального аппарата Росгвардии теперь составляет 2 297 единиц без персонала по охране и обслуживанию зданий. Среди них 1 615 военнослужащих, 601 сотрудник, 81 федеральный государственный гражданский служащий.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. По закону будет наказываться публичное распространение фейковых сведений о формированиях, а также оказание помощи другим государствам в уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.

Кроме того, в ГД внесли законопроект о праве Росгвардии сделать собственную государственную информационную систему (ГИС) в сфере оборота оружия. Лишь статус ГИС сможет создать защищенную систему, сертифицируемую ФСБ и ФСТЭК, поэтому ее создание должно быть закреплено законом, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

Стало известно о предотвращении Росгвардией и ФСБ терактов в Брянской и Калужской областях