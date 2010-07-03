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15:35

Детей будут перевозить в автобусах только с пристегнутыми ремнями безопасности

власть транспорт общество дети

15:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, устанавливающее новые требования при перевозке детей в автобусах. Об этом он сообщил на совещании со своими заместителями.

Медведев пояснил, что документ "касается безопасности детей, которые отправляются в автобусные экскурсии".

"Сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам таких поездок, а также к сопровождающим лицам и перевозчикам", – приводит слова премьера ТАСС.

Вице-премьер Максим Акимов, в свою очередь, уточнил, что вводится обязательное требование по ремням безопасности.

"Теперь все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности", – сказал Акимов.

По его словам, ответственность будут нести сопровождающие детей взрослые.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников предложил законодательно понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей.

Черников напомнил, что в этом году за нарушение правил перевозки детей было составлено более 397 тысяч административных материалов. Он также предложил преподавать школьникам азы автомобильного дела.

Кроме того, в Госавтоинспекции выступили с предложением снизить на 20 километров в час порог максимальной скорости для автомобилистов, перевозящих в автомобилях детей.

Последние изменения в правилах перевозки детей в автомобиле вступили в силу июле 2017 года. Согласно поправкам, перевозить детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля можно в автокресле или с помощью ремней безопасности. Аналогичные меры безопасности применяются и в случае перевозки ребенка в кабине грузовой машины.

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власть транспорт общество дети

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