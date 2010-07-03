Родительский комитет оценил идею снизить скорость при перевозке детей

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала инициативу ГИБДД снизить на 20 километров в час допустимую скорость для всех водителей, в чьих автомобилях находятся дети.
"Есть такое понятие, как встречная скорость. То есть если вдруг происходит столкновение, то скорость транспортных средств суммируется. Очевидно, мы не должны снижать скорость для всех участников движения, но из-за этой инициативы встречная скорость все равно будет на 20 километров в час ниже", – сказала Волынец в беседе с RT.
Она отметила, что если говорить обо всех автомобилях, в которых едут дети, а не о групповых перевозках, то это может вызвать недовольство в обществе.
"Потому что получается, что все семьи, у которых есть дети и автомобили, будут подвергаться дополнительным штрафам и взысканиям", – добавила Волынец.
Ранее сообщалось, что в Госавтоинспекции выступили с предложением снизить на 20 километров в час порог максимальной скорости для автомобилистов, перевозящих в автомобилях детей.
Глава ГИБДД Михаил Черников сообщал, что данные нововведения можно включить в ПДД. Также он предложил наклеивать на машины специальные знаки, оповещающие о том, что в машине находится ребенок.
Последние изменения в правилах перевозки детей в автомобиле вступили в силу июле 2017 года. Согласно поправкам, перевозить детей от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля можно в автокресле или с помощью ремней безопасности. Аналогичные меры безопасности применяются и в случае перевозки ребенка в кабине грузовой машины.
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