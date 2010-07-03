Одобрен закон о наделении СК правом проведения судебной экспертизы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Сенаторы одобрили закон о наделении Следственного комитета новыми полномочиями. Ведомству разрешат заниматься судебной экспертизой. Трансляция заседания верхней палаты парламента ведется на сайте Совета Федерации.

В ведомстве к 2022 году создадут судебно-экспертное учреждение, которое будет действовать независимо от следственных органов. В ближайшей перспективе судебными экспертизами будут заниматься экспертные подразделения СК РФ.

СКР сможет проводить молекулярно-генетическую, компьютерно-техническую, фоноскопическую, медико-криминалистическую, баллистическую экспертизы и другие.

Сейчас правом на проведение подобных экспертиз уже обладают органы МВД, ФСБ и другие правоохранительные структуры.

Законопроект внес на рассмотрение парламента президент РФ. Инициатива была рассмотрена депутатами в приоритетном порядке.

В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что инициатива "не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета".

