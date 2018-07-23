Вице-премьер Акимов возглавил совет директоров РЖД

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, возглавил совет директоров РЖД, сообщает РИА Новости.

Действующий совет директоров инфраструктурной монополии правительство утвердило в конце июня.

Прежний состав возглавлял Аркадий Дворкович. Он сохранил место в новом составе.

Также в совете директоров РЖД остались гендиректор перевозчика Олег Белозеров, владелец группы "ЕСН" Григорий Березкин, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, замминистра финансов РФ Андрей Иванов, гендиректор АО "Росагролизинг" Валерий Назаров и другие.