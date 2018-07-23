В России не планируют вводить акциз на кальянную смесь

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В России не будут вводить акциз на кальянную смесь, об этом свидетельствует законопроект об индексации сборов на табачную продукцию.
В редакции проекта документа для первого чтения предполагалось взимать 457 рублей за килограмм кальянной смеси в 2019 году, 476 рублей – в 2020 году, 495 рублей – в 2021 году.
Во время рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты поддержали исключение этой нормы из текста по предложению правительства РФ, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский. Мотивации отмены акциза не приводилось.
В целом акцизы на подконтрольные товары вырастут в 2021 году на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития России, составит четыре процента. Ставки в 2019 и 2020 году сохранятся на прежнем уровне.
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