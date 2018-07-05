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Политика

5 июля, 14:49

Госдума приняла в первом чтении закон о введении акцизов на кальянную смесь

власть экономика

Фото: ТАСС/Zuma/Mahmoud Issa

В России в 2019 году планируют ввести акциз на смесь для кальянов, индексация ставок акцизов запланирована на 2021 год. Законопроект приняла в первом чтении Госдума.

Документ вводит акциз на кальянную смесь в размере 457 рублей за килограмм в 2019 году. В 2020 акциз обойдется в 476 рублей, а в 2021 – 495 рублей.

Акцизы вводят на смесь, которую используют в кальяне для курения. Смесь делают из нерастворимой части нетабачного сырья без никотина. В смесь добавляют жидкие вкусо-ароматические компоненты. Доля нерастворимых в воде компонентов не должна превышать 20% массы смеси.

Ранее в Госдуму поступил правительственный законопроект, который предполагал отнести кальянную смесь к подакцизным товарам.

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