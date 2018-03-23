23 марта 2018, 14:46Политика
Сообщения об отставке Лаврова МИД назвал слухами
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Сведения о возможной отставке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова назвали в МИД слухами.
"Слухи мы не комментируем, потому что это слухи, время тратить на них не будем", – сказал замдиректора департамента информации и печати ведомства Артем Кожин, сообщает РИА Новости.
Ранее некоторые СМИ заявили, что Лавров давно планировал оставить пост министра, занимаемый с 2004 года. Якобы он намерен уйти в отставку после президентских выборов. Это опровергла официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала новость дезинформацией, которую допустили по недосмотру.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные сообщения СМИ являются спекуляцией.
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