Явка избирателей на выборах президента России составила 67,5% – ЦИК

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Явка избирателей на выборах президента России составила 67,5%. Об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщила председатель Элла Памфилова.

"Число избирателей, принявших участие в голосовании, – 73 миллиона 578 тысяч 992 человека, то есть 67,5%", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Ранее глава ЦИК назвала выборы президента конкурентными и прозрачными.

В ближайшее время Центризбирком собирается пригласить всех кандидатов в президенты, партии и политологов, чтобы обсудить корректировку избирательного законодательства.

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.