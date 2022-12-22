Путин поделился опытом дайвера на выставке в московском Манеже

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин поделился опытом дайвера на выставке проектов Дома молодежи в московском Манеже. Об этом сообщает ТАСС.

На одном из стендов Путин познакомился с финалисткой конкурса "Твой ход" Ксенией Линник. Девушка переехала с семьей из Донбасса в Алексин Тульской области. Она рассказала, что после того, как перестала ходить, начала жизнь с нового листа. Линник участвует во многих молодежных проектах, кроме этого, серьезно занимается плаванием, имеет сертификат дайвера.

В разговоре с Путиным девушка рассказала, что может погружаться на глубину до 40 метров. Однако, по словам президента, это очень много для погружения.

"Я на пять метров опускаюсь, и мне кажется и это слишком много. Я имею в виду с аквалангом. Так-то я опускался на батискафе очень глубоко, почти на две тысячи (метров), но с аквалангом пять метров достаточно, чтобы рыбок посмотреть", – сказал Путин в диалоге с Линник.

Путин совершал погружение в Черном море, опускался в батискафе на дно Байкала, а в 2019 году на дне Финского залива осмотрел затонувшую в период Великой Отечественной войны подводную лодку Щ-308 "Семга".

Ранее Путин на Госсовете сообщил, что система поддержки молодежи должна быть выстроена по всей России, чтобы ею могли пользоваться все молодые люди. По словам президента, необходимо создать условия для прохождения студентами практики в волонтерских центрах, благотворительных фондах и социально ориентированных НКО.

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