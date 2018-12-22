В МИД оценили решение ГА ООН отклонить резолюцию России по ДРСМД

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Российские дипломаты выразили разочарование в связи с результатами голосования в Генассамблее ООН, которое проходило по резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел России.

"Таким образом, нанесен новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности. Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира", – говорится в сообщении.

21 декабря Генассамблея ООН не приняла резолюцию РФ по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В октябре первый комитет Генассамблеи ООН проголосовал против внесения российского проекта резолюции по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео выставил ультиматум, заявив, что у российских властей есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" договора о РСМД. В противном случае Вашингтон приостановит свои обязательства по договору.