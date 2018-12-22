Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:25

В МИД оценили решение ГА ООН отклонить резолюцию России по ДРСМД

власть политика безопасность

13:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: АР/Mary Altaffer

Российские дипломаты выразили разочарование в связи с результатами голосования в Генассамблее ООН, которое проходило по резолюции в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел России.

"Таким образом, нанесен новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности. Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира", – говорится в сообщении.

21 декабря Генассамблея ООН не приняла резолюцию РФ по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В октябре первый комитет Генассамблеи ООН проголосовал против внесения российского проекта резолюции по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео выставил ультиматум, заявив, что у российских властей есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" договора о РСМД. В противном случае Вашингтон приостановит свои обязательства по договору.

власть политика безопасность

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика