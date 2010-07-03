Путин рассказал о миссии погибших специалистов в Северодвинске

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле присужденные посмертно ордена Мужества вдовам пятерых сотрудников "Ростатома", которые погибли под Северодвинском при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки.

Глава государства выразил соболезнования и подчеркнул, что потерять самого близкого человека всегда больно и тяжело. По словам президента, погибшие выбрали для себя особую миссию — защищать страну, и до конца выполнили свой долг.

Президент добавил, что эти люди, разрабатывая передовое оружие, стремились обеспечить мир для будущих поколений. По словам главы государства, у погибших сотрудников была "действительно особая миссия", передает РИА Новости.

"Это не рядовая работа, которая привела к трагедии", — сказал он. Путин резюмировал, что каждый из пяти посмертно награжденных был испытателем экстра-класс и внес незаменимый вклад в укрепление государства.

При испытании жидкостной реактивной двигательной установки "Буревестник" на полигоне под Северодвинском 8 августа произошел взрыв с возгоранием. В результате погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.