Закон о tax free одобрил Совет Федерации

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Совфед одобрил в среду, 22 ноября, закон о введении в России системы tax free.

После вступления закона в силу иностранцам, купившим товары на территории РФ, будут компенсировать стоимость НДС. Вернуть деньги за налог смогут только граждане государств, не входящих в ЕАЭС, сообщает ТАСС.

Чтобы получить компенсацию, необходимо взять при покупке чек tax free на сумму не менее 10 тысяч рублей. После того, как таможенники проверят товар на пункте пропуска, чеки нужно будет предоставить в налоговый орган. Денежные средства будут возвращать электронным способом или в магазинах, которые участвуют в системе.

Отмечается, что tax free не будет действовать на подакцизные товары, в число которых входит алкоголь и табачная продукция.

Новую статью о выплате компенсаций введут в Налоговый кодекс. Кроме того, закон устанавливает нулевую ставку налога на добавленную стоимость на услуги, которые российские компании предоставляют иностранцам. Предполагется, что часть норм закона начнет действовать уже с января 2018 года.

16 ноября закон о системе tax free приняли в третьем, окончательном чтении депутаты Госдумы.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что система возврата НДС начнет действовать с октября этого года.