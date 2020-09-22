В администрации президента РФ нет проверок на наркотики – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники администрации главы государства не проходят каких-либо проверок на наркотики. Об этом передает "Газета.ру".

"Они законом о госслужбе не предусмотрены. Здесь все регулируется в соответствии с законодательством. Никаких специальных тестов сотрудники не проходят", – прокомментировал Песков.

При этом представитель российского главы добавил, что вопрос, связанный с подобными проверками и их необходимостью, "ставит в тупик".

Ранее Песков назвал эффективными меры поддержки в РФ во время пандемии. По его мнению, они обеспечили минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме.