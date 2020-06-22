Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Фото: телеграм-канал "Пул N3"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет Владимира Путина у него в кабинете, сообщает "Газета.ру".
По словам представителя Кремля, это подарок из Японии.
"Это в одной из префектур Японии сделали этот портрет особой древней техникой на рисовой бумаге", – подчеркнул Песков.
Также он отметил, что портрет лежит именно на диване, потому что президент считает, что ему там место.
Уточняется, что портрет попал в кадр во время интервью Путина телеканалу Россия 1.
Ранее Владимир Путин впервые показал журналистам тайную комнату в своем рабочем кабинете в Кремле. Он объяснил, что не проводит в помещении публичных встреч. Там есть столовая и комната отдыха, а также висит портрет императора Петра I.
Кроме того, глава государства сообщил, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним.
Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал, что ничего "тайного" в такой комнате при президенте нет. По его словам, это всего лишь место для отдыха.
Он добавил, что такая комната есть почти у каждого чиновника, а тайной ее называют потому, что там хранилась запасная рубашка и костюм.
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