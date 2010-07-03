Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата.

Память героев Великой Отечественной войны также почтили Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководство Вооруженных сил, депутаты и сенаторы. Военнослужащие прошлись торжественным маршем.

Ровно 78 лет назад началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней.

По всей стране проходят мемориальные акции. Сегодня по всей России будет собрана земля с братских захоронений, в том числе с Могилы Неизвестного солдата в Москве. Также соберут воду с мест гибели кораблей и судов в годы войны. Кисеты с землей и капсулы с водой будут храниться на территории главного храма Вооруженных сил.

В России зарегистрировано почти 20 тысяч воинских захоронений, еще около 10 тысяч находятся на территории других государств.