Песков заявил, что Россия участвует в жесткой конкуренции за работу ученых в стране

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Кремле не считают, что из России происходит отток научных кадров. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившуюся ранее информацию о том, что российские ученые стали активно покидать страну.

"Справедливости ради нужно напомнить, что какие-то ученые уезжают, потом возвращаются, и в то время, когда одни уезжают в какие-то другие лаборатории, другие ученые, наоборот, возвращаются в Российскую Федерацию", – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что это абсолютно нормальная ситуация, а ученые, как и другие свободные люди, могут работать в тех местах, где реализуются наиболее интересные для них проекты, а также создаются комфортные условия.

"Это жесткая конкурентная среда, для ученых должна быть среда комфортной, они должны реализовывать свои знания, таланты, научный потенциал, государство или какие-то частные структуры обязаны создать им эти условия", – цитирует Пескова ТАСС.

Россия наравне с другими странами конкурирует за ученых, заключил пресс-секретарь.

Ранее ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга сообщил, что в своем послании президент озвучил важные шаги в развитии науки и образования, которые в ближайшие годы приведут страну к успеху. Он уверен, что послание еще раз закрепило ключевые приоритеты России в 2021 году, который объявлен Годом науки и технологий.