Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на награждении в Кремле

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Владимир Путин обратил внимание, что артиста балета Сергея Полунина, удостоенного премии для молодых деятелей искусства, нет на церемонии награждения в Кремле, сообщает ТАСС.

"Молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, – это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу", – сказал президент.

Ранее президент предложил учредить в России премию для молодых ученых за прорывы и достижения в области развития искусственного интеллекта. Помимо этого, Путин предложил распространить премию на инженеров, разрабатывающих технологичные решения в аналогичном направлении.

Вместе с тем глава государства уточнил, что круг участников, входящих в число претендентов на премию, также должны составить профильные компании.

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