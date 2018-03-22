Почти 3,5 тысячи наблюдателей от ОП работали на выборах президента 18 марта

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Около 3,5 тысячи наблюдателей от Общественной палаты работали на выборах президента 18 марта, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Алексей Шапошников.

"В столице существует "московский стандарт честных выборов", мы над ним работали не один год, и он постоянно пополняется, – отметил Шапошников.

По его словам желание участвовать в наблюдении за выборами изъявили 4 800 человек, более четырех тысяч прошли обучение в Московском парламентском центре. В день выборов 3 497 наблюдателей Общественной палаты работали на 97% участковых комиссий, передает корреспондент портала Москва 24.

Шапошников отметил, что Общественный штаб по наблюдению за выборами посетили более 100 гостей. Среди них иностранные делегации, посольства, представители 15 государств, делегация ОБСЕ и другие.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц заявил, что выборы в столице прошли открыто и честно. "Что касается самих выборов – выборы в Москве действительно проходят честно и, на мой взгляд, этому есть причины: обеспеченность участков видеокамерами, наличие КОИБов и корпус наблюдателей", – сказал он.

Свою оценку организации выборов также дал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он отметил, что удалось решить проблемы, которые были на предыдущих выборах, и высоко оценил работу наблюдателей.

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