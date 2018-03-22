Правительство одобрило проект соглашения о безвизовых поездках с Кубой

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Правительство РФ одобрило проект соглашения о безвизовых поездках между Россией и Кубой. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что при взаимных поездках граждан России и Кубы решено отказаться от визовых формальностей. МИД РФ поручено по достижении договоренности с кубинской стороной подписать соглашение от имени кабмина.

Накануне Македония продлила безвизовый режим для россиян еще на один год. До 15 марта 2019 года граждане России смогут посещать республику, имея только заграничный паспорт и страховку.