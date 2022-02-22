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политика

22 февраля, 22:12

Перед ответными действиями РФ нужно понять, о каких санкциях ЕС идет речь – Песков

властьполитика

Фото: depositphotos/paulgrecaud

РФ необходимо понять, какие именно ограничения в отношении нее планирует ЕС, прежде чем определить ответные действия, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сначала нужно понять, о чем идет речь", – заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли столица готовить ответные меры.

В свою очередь, представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что антироссийские санкции Запада являются нелегитимными.

"Мы считаем, эти санкции нелегитимны. Это во-первых. Мы уже давно поняли, что это единственный инструмент руководителей западных стран против нас, для того, чтобы сдерживать наше развитие", – заявила Захарова в интервью BBC.

Ранее государства Евросоюза внесли в черный список 27 физических и юридических лиц, в частности банки и организации, которые финансируют российские операции в Донбассе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркивал, что под эти меры попал 351 депутат Госдумы, кто голосовал за принятие решения признать ДНР и ЛНР.

После подписания Владимиром Путином указов о признание республик, а также о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками о планах ввести санкции против России заявили также Канада, США и Великобритания.

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