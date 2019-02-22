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04:44

Пребывающих в запасе граждан России призовут на военные сборы

власть безопасность

04:44

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Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Граждане России, пребывающие в запасе, в 2019 году будут призваны на военные сборы. Указ подписан Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста документа следует, что сборы в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности продлятся до двух месяцев.

Президент постановил проводить военные сборы в сроки, согласованные с органами исполнительной власти регионов. За исключением проверочных сборов. Их сроки проведения определяются Минобороны.

Военные сборы для запасников проводятся в России каждый год. Цель мероприятия в улучшении профессиональных навыков и знаний военнослужащих.

Участие в сборах принимают те, кто во время срочной службы или учебы освоил востребованные в армии специальности. Призыв касается тех, кто уже прошел военную службу, а также тех, кто был освобожден или имел отсрочку.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования 21 февраля.

Ранее сообщалось, что в российской армии появились антидронные отряды. Подразделения заступили на дежурство в составе 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО.

власть безопасность

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