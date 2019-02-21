В российской армии появились антидронные отряды

На юге РФ сформировали первые мобильные подразделения радиотехнических войск, получившие на вооружение радиолокационную станцию "Каста 2-2" и автоматизированную систему управления (АСУ) ПВО. Подразделения заступили на дежурство в составе 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО, сообщает газета "Известия".

Предположительно, новая техника будет использоваться для борьбы с низколетящими объектами.

В Сирии военные выяснили, что крылатые ракеты и беспилотники, используя особенности ландшафта, могут обойти стационарные и малоподвижные РЛС. Чтобы этого избежать, решили сформировать мобильные отряды, которые могут совершить марш на сотни километров, быстро выявить и уничтожить воздушный объект.

Радиолокационная станция предназначена для наблюдения за объектами, передвигающимися на небольших высотах.

Как стало известно ранее, бригада армейской авиации, состоящая из четырех вертолетных эскадрилий, войдет в Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ.

Авиационная бригада будет базироваться в Воронеже, Рязани или Оренбурге. В ее состав войдут 48–50 вертолетов трех типов: Ми-8 и его модификации, включая АМТШ-В, Ми-26Т2, а также новые ударные вертолеты Ми-35М "Суперкрокодил".