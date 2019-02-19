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09:48

Новые ударные вертолеты Ми-35М войдут в авиабригаду ВДВ

безопасность

09:48

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Бригада армейской авиации, состоящая из четырех вертолетных эскадрилий, войдет в Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в министерстве обороны России.

Авиационная бригада будет базироваться в Воронеже, Рязани или Оренбурге. В ее состав войдут 48–50 вертолетов трех типов: Ми-8 и его модификации, включая АМТШ-В, Ми-26Т2, а также новые ударные вертолеты Ми-35М "Суперкрокодил".

Предполагается, что бригаду создадут не ранее 2020–2021 года.

Авиация ВДВ сможет решать боевые задачи днем и ночью. На сегодняшний день десантники могут служить для усиления сухопутных сил, а также для ведения разведывательно-диверсионной деятельности.

По словам главы исполкома Союза десантников РФ полковника Валерия Юрьева, в условиях мощной противовоздушной обороны, эффективнее перебрасывать войска на вертолетах.

Ранее заместитель командующего Воздушно-десантных войск генерал-лейтенант Александр Вязников сообщил о трех новых подразделениях войск. По его словам, в формирования ВДВ войдут армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны. Эти подразделения будут обладать интегрированными возможностями по борьбе с противником.

безопасность

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