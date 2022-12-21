Путин выступит с большой речью на коллегии Минобороны – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выступит на заседании коллегии Минобороны с важной и достаточно большой речью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, также с докладом выступит глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Разумеется, будет важное выступление президента, достаточно объемное. На коллегии будет доклад министра обороны и, как правило, потом ремарки заключительные президента", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также рассказал, что президент не сможет огласить послание Федеральному собранию до Нового года из-за напряженного графика, мероприятие состоится в 2023 году.

До этого в прессе распространилась информация, согласно которой российский лидер мог обратиться с посланием к Федеральному собранию в последнюю неделю декабря.

Однако позже Песков опроверг эту информацию. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные сообщения являются ложными.



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