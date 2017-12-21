Госдума приняла закон о ежемесячных выплатах при рождении ребенка

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Депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям за рождение или усыновление первого или второго ребенка.
В нижнюю палату парламента соответствующий документ внес Владимир Путин. Законопроект разработан с целью сохранения позитивных демографических тенденций в стране.
Размер выплаты приравнивается к размеру прожиточного минимума, установленному в субъекте РФ за второй квартал года, который предшествует году обращения за выплатой.
Получить ее смогут родители, постоянно проживающие в России. Их ребенок должен быть рожден либо усыновлен после 1 января 2018 года и должен иметь российское гражданство. Размер среднедушевого дохода семьи при этом не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
Выплата будет назначаться только на один год, а после его истечения нужно будет подавать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста 1,5 года.
Средства на эти нужды передаются органам государственной власти субъектов РФ в виде субвенций из федерального бюджета. А вот ежемесячная выплата на рождение второго ребенка будет выдаваться за счет средств материнского капитала.
Ранее сообщалось, что власти планируют продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить возможности его использования. Также президент предлагал запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок.
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