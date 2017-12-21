Профессию "специалист по фитнесу" введут в России

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В Общественной палате состоялось заседание круглого стола по вопросу регулирования фитнес-услуг в России. Одной из принятых инициатив стало введение профессии "специалист по фитнесу".
Разработкой профессионального стандарта займутся комитет Госдумы по физкультуре, а также эксперты от Минспорта и Минтруда совместно с представителями российского фитнес-сообщества, сообщает RT.
По словам члена комиссии ОП по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елены Истягиной-Елисеевой, сейчас в законе отсутствует понятие "фитнес-индустрия", а люди, работающие в этой сфере, не имеют своего законодательного определения.
"Их профессию нельзя указать в трудовой книжке. Отсутствуют и конкретные требования к специалистам, которые проводят тренировки в спортзалах, а это не может не сказаться на качестве оказываемых услуг", – рассказала Истягина-Елисеева.
Она отметила, что рост числа фитнес-клубов, предоставляющих некачественные услуги, ставит под угрозу безопасность здоровья и жизни граждан.
Как выбрать грамотного специалиста и куда жаловаться, если получил травму в фитнес-клубе – читайте в материале портала Москва 24.
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