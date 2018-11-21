21 ноября 2018, 11:50Политика
Россия на государственном уровне отпразднует 25-летие RU-домена
Фото: depositphotos/GaudiLab
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил отметить 25-летие регистрации первого домена в зоне RU на государственном уровне, сообщает "Интерфакс".
Он призвал интернет-сообщество подумать, как отметить в 2019 году 25-летие регистрации первого домена в зоне RU.
Выступая на открытии Недели российского интернета, Кириенко заявил, что договорился с коллегами сформировать оргкомитет по подготовке к празднику.
"Будем рады любым предложениям и инициативам о том, что нужно сделать к празднованию", – сказал представитель Кремля.
Кириенко напомнил, что дата будет отмечаться в апреле следующего года.
Российский домен .ru создан в апреле 1994 года, сменив домен .su (Soviet Union). С 2002 года оба домена являются действующими.
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