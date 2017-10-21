Правительство Каталонии отправлено в отставку

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Президент Каталонии Карлес Пучдемон и все правительство автономии отстранено от занимаемых должностей. Решение принял председатель кабинета министров Испании Мариано Рахой по итогам экстренного заседания кабинета министров.

В течение шести месяцев в Каталонии должны состояться досрочные выборы главы. Это решение означает, что Мадрид привел в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет ввести временное прямое управление автономией, сообщает El Español.

При этом Рахой отметил, что ни автономия, ни самоуправлении Каталонии не приостанавливаются. От власти отстраняются люди, "которые поставили это самоуправление за рамки закона, конституции и Статута".

По словам премьера, данная мера преследовала цель восстановить действия конституции на территории региона, а также вернуться "к нормальной жизни" и прежним взаимоотношениям с автономией.

Кроме того, это позволит восстановить экономику и провести "в нормальных условиях" выборы.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. Участие в голосовании по официальным данным приняли 2,28 миллиона человек. 90,18 процента каталонцев высказались за независимость.

Глава правительства автономии Карлес Пучдемон счел результаты достаточными для провозглашения независимости. Он подписал декларацию о независимости от Испании 10 октября. В ответ испанское правительство потребовало от руководства Каталонии дать объяснение декларации независимости в течение пяти дней.

19 октября в Каталонии заявили, что местный парламент проведет голосование по вопросу независимости региона от Испании, если правительство не начнет диалог и продолжит давить на региональные власти. Это предупреждение упомянул Карлес Пучдемон в письме премьер-министру Мариано Рахою.

После этого правительство Испании объявило о том, что готово применить 155 статью конституции, лишающую Каталонию автономного статуса, если глава женералитета Карлес Пучдемон не откажется от идеи провозглашения независимости.

Карлес Пучдемон намерен выступить с заявлением по поводу решения властей Испании. Выступление запланировано на 21:00 (22:00 по московскому времени).