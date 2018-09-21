Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов. Он баллотировался от партии "Единая Россия".

"Он снял свою кандидатуру по состоянию здоровья", – цитирует председателя избирательной комиссии Республики Хакасия Александра Чуманина ТАСС.

Голосование намечено на 23 сентября. Зимин был вправе отозвать свою кандидатуру не позднее, чем за сутки до открытия участков.

Выборы главы Хакасии состоялись 9 сентября. За пост боролись четыре кандидата – Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов стал лидером голосования, набрав 44,81 процента, за Зимина проголосовали 32,42 процента. На третьем месте оказался Филягин с 11,23 процента. Во втором туре 23 сентября должны были участвовать Зимин и Коновалов. Теперь же коммунисту должен составить конкуренцию Филягин. Если он откажется, то Зимину нужно будет единолично получить поддержку 51 процента избирателей.

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