В Кремле прокомментировали заявление Трампа об условиях снятия санкций‍

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Кремль оценил заявление президента США Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству с Россией. Однако российская сторона была бы рада конкретным действиям в этом вопросе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, приветствуем заявления, которые подтверждают готовность сотрудничать. Но еще больше мы приветствовали бы какие-либо конкретные действия", − сказал он, передает РИА Новости.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможности снятия экономических ограничений в отношении России при условии, если Москва будет работать с Вашингтоном по острым геополитическим вопросам.
Американский президент отметил, что Россия должна предпринять "шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина".
По данным социологов. большинство граждан США выступает против антироссийских санкций и считают важным продолжать работу по улучшению американо-российских отношений. За введение в отношении Москвы более жестких дипломатических и экономических мер выступает чуть больше трети граждан США.
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