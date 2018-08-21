В Кремле прокомментировали заявление Трампа об условиях снятия санкций‍

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Кремль оценил заявление президента США Дональда Трампа о готовности к сотрудничеству с Россией. Однако российская сторона была бы рада конкретным действиям в этом вопросе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, приветствуем заявления, которые подтверждают готовность сотрудничать. Но еще больше мы приветствовали бы какие-либо конкретные действия", − сказал он, передает РИА Новости.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о возможности снятия экономических ограничений в отношении России при условии, если Москва будет работать с Вашингтоном по острым геополитическим вопросам.

Американский президент отметил, что Россия должна предпринять "шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина".

По данным социологов. большинство граждан США выступает против антироссийских санкций и считают важным продолжать работу по улучшению американо-российских отношений. За введение в отношении Москвы более жестких дипломатических и экономических мер выступает чуть больше трети граждан США.